Infortunio Gatti il difensore viaggia spedito verso il rientro | può tornare a disposizione per quella partita! Le ultimissime

© Juventusnews24.com - Infortunio Gatti, il difensore viaggia spedito verso il rientro: può tornare a disposizione per quella partita! Le ultimissime Infortunio Gatti, il difensore viaggia spedito verso il rientro: può tornare a disposizione per quella partita! Le ultimissime sulle sue condizioniFederico Gatti viaggia spedito verso il rientro in campo. Il difensore della Juventus, fermo da oltre un mese per la frattura del perone, sta ultimando il suo recupero ed è pronto a tornare in campo.Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport il centrale della Nazionale italiana punta a rientrare per la sfida contro la Lazio o quella del weekend successivo in casa contro l’Udinese. .com 🔗 , ilil: puòper! Lesulle sue condizioniFedericoilin campo. Ildella Juventus, fermo da oltre un mese per la frattura del perone, sta ultimando il suo recupero ed è pronto ain campo.Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport il centrale della Nazionale italiana punta a rientrare per la sfida contro la Lazio odel weekend successivo in casa contro l’Udinese. .com 🔗 Juventusnews24.com

Infortunio Gatti, difensore ancora fermo ai box: quando è fissato il rientro del centrale della Juve. La possibile data - di Redazione JuventusNews24Infortunio Gatti, il difensore bianconero ancora fermo ai box: quando è fissato il rientro del giocatore di proprietà della Juve. Ecco la possibile data La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha dedicato uno spazio anche ai calciatori della Juve attualmente infortunati e fermi ai box proprio nel momento cruciale della stagione. Tra questi c’è anche Federico Gatti. Il difensore che si è infortunato nel match col Genoa e ha già saltato la trasferta di Roma chiaramente non sarà a disposizione nemmeno per il Lecce. 🔗juventusnews24.com

Infortunio Gatti: recupera o no per Juve Atalanta? Ultimissime novità sul difensore dopo l’allenamento odierno, cosa è successo alla Continassa - di Marco BaridonInfortunio Gatti: ecco le ultime novità sul difensore dopo l’allenamento odierno. Cosa è successo alla Continassa a due giorni da Juve Atalanta C’era grande curiosità attorno a Federico Gatti quest’oggi per conoscere le sue condizioni dopo che, nell’allenamento di ieri, il difensore bianconero ha lavorato a parte per via di un leggero affaticamento. Come appreso da Juventusnews24, anche oggi Gatti ha svolto un lavoro differenziato e resta dunque in dubbio per la sfida di domenica all’Allianz Stadium contro l’Atalanta. 🔗juventusnews24.com

Infortunio Gatti, il difensore si dimostra ancora leader: il gesto prima e dopo la sostituzione in Juve Genoa - di Redazione JuventusNews24Infortunio Gatti, il difensore si dimostra ancora leader: ecco cosa ha fatto prima di essere sostituito in Juve Genoa Brutte notizie per Tudor che perde il titolare della difesa Federico Gatti per almeno un mese. Il bianconero è anche un leader della squadra come visibile dal suo gesto prima della sostituzione in Juve–Genoa. Come riportato da Bordocam, il giocatore ha stretto i denti per assistere alla rete di Yildiz e dopo ha salutato tutti i calciatori per poi uscire e mettersi sulla ghiacciaia vicino alla panchina, incitando la squadra anche fuori dal campo. 🔗juventusnews24.com

