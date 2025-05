Infortunio Bremer ottime notizie dalla Continassa! Ecco quando potrebbe tornare in campo | la possibile data

© Juventusnews24.com - Infortunio Bremer, ottime notizie dalla Continassa! Ecco quando potrebbe tornare in campo: la possibile data Infortunio Bremer, ottime notizie dalla Continassa! Ecco quando potrebbe tornare a disposizione della Juventus: la possibile data del recuperoArrivano importantissime novità per quanto riguarda il recupero di Gleison Bremer, assente dallo scorso ottobre dopo il grave Infortunio rimediato in occasione del match di Champions League disputato a Lipsia.Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l’obiettivo del difensore della Juventus è essere a disposizione già per il Mondiale per Club. Naturalmente senza fare forzature, con l’orizzonte principale che resta essere al top per il via della stagione 2025-26. .com 🔗 a disposizione della Juventus: ladel recuperoArrivano importantissime novità per quanto riguarda il recupero di Gleison, assente dallo scorso ottobre dopo il graverimediato in occasione del match di Champions League disputato a Lipsia.Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l’obiettivo del difensore della Juventus è essere a disposizione già per il Mondiale per Club. Naturalmente senza fare forzature, con l’orizzonte principale che resta essere al top per il via della stagione 2025-26. .com 🔗 Juventusnews24.com

Ne parlano su altre fonti

Infortunio Salvai, ottime notizie in casa Juventus Women: la bianconera è tornata ad allenarsi in gruppo! – FOTO - di Redazione JuventusNews24Infortunio Salvai, ottime notizie in casa Juventus Women: la giocatrice bianconera è tornata ad allenarsi in gruppo dopo il lungo stop! – FOTO Arrivano ottime notizie in casa Juventus Women, reduce dalla vittoria in semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina che vale l’accesso all’ultimo atto della competizione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus Women (@juventuswomen) Cecilia Salvai è tornata ad allenarsi con il resto del gruppo come testimoniano le foto pubblicato dall’account Instagram ... 🔗juventusnews24.com

Infortunio Cambiaso, ottime notizie dalla Continassa: l’esterno viaggia verso il pieno recupero! Le sue condizioni - di Redazione JuventusNews24Infortunio Cambiaso, arrivano ottime notizie dalla Continassa: l’esterno bianconero viaggia verso il recupero! Le sue condizioni in vista della Roma L’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni dei calciatori infortunati in casa Juve in vista della prossima sfida di campionato in casa della Roma. Tra questi c’è anche Andrea Cambiaso. 🔗juventusnews24.com

Infortunio Cambiaso, ottime notizie dalla Continassa verso Juve Inter! Tutti gli aggiornamenti sull’esterno - di Marco BaridonInfortunio Cambiaso, ottime notizie dalla Continassa verso Juve Inter! Tutti gli aggiornamenti sull’esterno bianconero verso la sfida di domenica Arrivano aggiornamenti molto importanti direttamente dalla Continassa dopo l’ultimo allenamento svolto dalla Juventus verso il derby d’Italia contro l’Inter. Come raccolto da Juventusnews24 Andrea Cambiaso è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. 🔗juventusnews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Juventus, Bremer manda buone notizie ai tifosi: il VIDEO e quando può tornare; Juventus, buone notizie dall’infermeria: Bremer torna a correre; Buone notizie per la Juventus, Bremer torna ad allenarsi, pronto per il Mondiale per club?; Bremer shock, la notizia peggiore: infortunio gravissimo, cosa fa ora la Juve. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bremer: "Mesi difficili dopo l'intervento, non riuscivo a fare nulla" - Il difensore brasiliano ha concluso così: " Poi ho iniziato a migliorare, ho tolto le stampelle poco a poco, sono riuscito a tornare alla vita normale. Quello che desideravo era proprio questo: tornar ... 🔗msn.com

Juventus, Bremer: "Mi alleno 5 ore al giorno, sto diventando una persona migliore" - Gleison Bremer torna a parlare del suo futuro sui propri social Nel girone d’andata della stagione della Juventus, c’è un prima e un post infortunio di Bremer. Lo confermano i numeri: 1 rete subita in ... 🔗informazione.it

Bremer e l’infortunio: ‘Il primo mese a letto con gli antibiotici. Ora mi alleno 5 ore al giorno’ - Parla Bremer Attraverso i propri canali social, all’interno di un format che si chiama Bremer Inside, Il difensore brasiliano della Juventus racconta il percorso di recupero dall’infortunio al crociat ... 🔗informazione.it