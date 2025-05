Infortunati Juve ci saranno quei due big per lo spareggio Champions contro il Bologna? Arriva l’annuncio di Tudor in conferenza stampa

© Juventusnews24.com - Infortunati Juve, ci saranno quei due big per lo “spareggio” Champions contro il Bologna? Arriva l’annuncio di Tudor in conferenza stampa Infortunati Juve, ci saranno quei due big per la sfida contro il Bologna? l’annuncio ufficiale Arriva in conferenza stampaDusan Vlahovic e Teun Koopmeiners non saranno a disposizione di Igor Tudor in vista della sfida tra Bologna e Juve. l’annuncio ufficiale Arriva attraverso le parole del tecnico croato, il quale si è espresso così sulla situazione legata agli Infortunati.COME STA LA SQUADRA – «Di assenti c’è Kenan che sappiamo, Koopmeiners, Gatti, Bremer, Cabal e anche Vlahovic che purtroppo oggi ha provato e non è al 100% e non ce la fa. Altri sono a disposizione, vogliosi, motivati di fare una gara importante che tutti sappiamo».LA conferenza stampa INTEGRALE DI Tudor ALLA VIGILIA DI Bologna Juve .com 🔗 , cidue big per la sfidailufficialeinDusan Vlahovic e Teun Koopmeiners nona disposizione di Igorin vista della sfida traufficialeattraverso le parole del tecnico croato, il quale si è espresso così sulla situazione legata agli.COME STA LA SQUADRA – «Di assenti c’è Kenan che sappiamo, Koopmeiners, Gatti, Bremer, Cabal e anche Vlahovic che purtroppo oggi ha provato e non è al 100% e non ce la fa. Altri sono a disposizione, vogliosi, motivati di fare una gara importante che tutti sappiamo».LAINTEGRALE DIALLA VIGILIA DI.com 🔗 Juventusnews24.com

Su altri siti se ne discute

Infortunati Juve, il punto dall’infermeria: da Kalulu a Renato Veiga e Douglas Luiz. Ecco quando saranno a disposizione - di Redazione JuventusNews24Infortunati Juve, il punto dall’infermeria con tutte le ultimissime sulle condizioni dei bianconeri: i dettagli Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui possibili recuperi degli infortunati. Oltre i lungodegenti Bremer, Cabal e Milik, che sarebbe dovuto rientrare a dicembre, ci sono buone notizie per Kalulu che tornerà a disposizione per la sfida contro il Verona. 🔗juventusnews24.com

Infortunati Juve (Gazzetta), Cambiaso e Douglas Luiz ci saranno contro il Genoa? Tudor ha deciso: e su Bremer… Novità - di Redazione JuventusNews24Infortunati Juve, il punto sulle condizioni di Cambiaso e Douglas Luiz in vista del Genoa: tutti gli aggiornamenti Cambiaso e Douglas Luiz, a salvo di grosse sorprese, non dovrebbero essere convocati per la sfida tra Juve e Genoa. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Igor Tudor ha deciso di posticipare il rientro dei due bianconeri (che si sono sempre allenati a parte) per non correre rischi. 🔗juventusnews24.com

Trevisani critica la Juve: «È bruttarella come prima. E quei due grandi problemi che c’erano ci sono anche con Tudor» - di Redazione JuventusNews24Trevisani critica la Juve: le sue dichiarazioni negli studi di Pressing sui bianconeri dopo il pareggio per 1-1 in casa della Roma. Cosa ha dichiarato Riccardo Trevisani è intervenuto negli studi di Pressing al termine della sfida tra Roma e Juventus, partita terminata col punteggio di 1-1. Le sue dichiarazioni. TREVISANI – «Vediamo uno spirito diverso ma i due grandi problemi che c’erano prima ci sono ancora: Koopmeiners e Vlahovic. 🔗juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Infortunati Juve, Tudor annuncia l'assenza di quei due!; Nessuna lesione per Douglas Luiz, forfait per Koopmeiners e Nico: Juve, contro l'Inter in 17...; Juve, difficilissimo il rientro di Nico Gonzalez col Milan: cosa filtra sulle sue condizioni; Infortunati Juve: due esclusioni per il match con il Parma. 🔗Ne parlano su altre fonti

Infortunati Juve, ci saranno quei due big per lo “spareggio” Champions contro il Bologna? Arriva l’annuncio di Tudor in conferenza stampa - Infortunati Juve, ci saranno quei due big per la sfida contro il Bologna? L’annuncio ufficiale arriva in conferenza stampa COME STA LA SQUADRA – «Di assenti c’è Kenan che sappiamo, Koopmeiners, Gatti, ... 🔗juventusnews24.com

Juve in piena emergenza contro il Bologna, Tudor ha gli uomini contati: il punto sugli infortuni - Scatta il campanelli d'allarme per la Juventus che dovrà affrontare le ultime quattro partite di questa stagione facendo i conti con i tanti infortunati. La situazione non è facile per Igor Tudor che ... 🔗fanpage.it

Infortunati Juve: Tudor costretto a fare i conti con due esclusioni per il Parma, non hanno recuperato - Infortunati Juve: Tudor costretto a fare i conti con due esclusioni per il Parma, non hanno recuperato e pertanto non saranno convocati per stasera Dall’infermeria bianconera arrivano notizie contrast ... 🔗juventusnews24.com