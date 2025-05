Infestazione del cinipide del castagno appello degli agricoltori | Raccolto a rischio

© Casertanews.it - Infestazione del cinipide del castagno, appello degli agricoltori: "Raccolto a rischio" cinipide Galligeno del castagno. E'stata riscontrata dagli stessi la presenza di questo parassita che anni fa fu una grave minaccia per la castanicoltura campana con pesanti ripercussioni sulla. 🔗 I produttori di castagne del comune di Roccamonfina in stato di allerta per la recrudescenza delGalligeno del. E'stata riscontrata dagli stessi la presenza di questo parassita che anni fa fu una grave minaccia per la castanicoltura campana con pesanti ripercussioni sulla. 🔗 Casertanews.it

Infestazione del cinipide del castagno, appello degli agricoltori: Raccolto a rischio; Futani, il sindaco Trivelli lancia l’allarme: «Nuova emergenza cinipide del castagno, servono interventi urgenti. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Futani: emergenza cinipide del castagno nel Cilento, appello alle istituzioni - i castagneti del Cilento risultano pesantemente colpiti dal cinipide, con prospettive che rischiano di compromettere non solo la produzione, ma anche la sopravvivenza economica di numerose realtà ... 🔗infocilento.it

Futani, è emergenza cinipide del castagno: oggi il sopralluogo della Regione - Durante il sopralluogo sono stati effettuati dei campionamenti fondamentali per comprendere l’estensione del problema ... 🔗infocilento.it

Cinipide del castagno, approvate linee guida per recupero castagneti - "Sono state approvate oggi le linee di indirizzo per contenere i danni dal cinipide del castagno in Campania." Così il consigliere del presidente Caldoro per l'Agricoltura Daniela Nugnes. Si tratta di ... 🔗regione.campania.it