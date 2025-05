Inferno di fuoco sulla strada è una strage Incidente choc | sette morti e otto feriti

strage si è verificata a causa di un devastante Incidente stradale. Un pick-up si è scontrato contro un furgone, provocando una quantità di vittime considerevole. I soccorsi hanno raggiunto immediatamente il luogo, ma per molti di loro non c’era più niente da fare e quindi sono stati constatati i rispettivi decessi.L’Incidente stradale ha causato dunque una strage, visto che il bilancio ufficiale è stato di sette morti. L’impatto è stato così violento che entrambi i mezzi hanno preso fuoco. Infatti, nei video circolati in rete dopo il sinistro si possono vedere chiaramente le fiamme alte provenire dal pick-up e dal furgone.Leggi anche: Tragedia al casello autostradale: autobus si schianta su veicoli in coda, vittime anche bambiniIncidente stradale negli Usa: è strage, 7 morti tra cui un’italianaL’Incidente stradale si è registrato negli Stati Uniti nella giornata del 2 maggio nello stato dell’Idaho, non lontano dal famoso parco di Yellowstone. 🔗 Una vera e propriasi è verificata a causa di un devastantele. Un pick-up si è scontrato contro un furgone, provocando una quantità di vittime considerevole. I soccorsi hanno raggiunto immediatamente il luogo, ma per molti di loro non c’era più niente da fare e quindi sono stati constatati i rispettivi decessi.L’le ha causato dunque una, visto che il bilancio ufficiale è stato di. L’impatto è stato così violento che entrambi i mezzi hanno preso. Infatti, nei video circolati in rete dopo il sinistro si possono vedere chiaramente le fiamme alte provenire dal pick-up e dal furgone.Leggi anche: Tragedia al casello autole: autobus si schianta su veicoli in coda, vittime anche bambinile negli Usa: è, 7tra cui un’italianaL’le si è registrato negli Stati Uniti nella giornata del 2 maggio nello stato dell’Idaho, non lontano dal famoso parco di Yellowstone. 🔗 Caffeinamagazine.it

