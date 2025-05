Infanzia e città la meraviglia dei piccoli

© Lanazione.it - Infanzia e città, la meraviglia dei piccoli Infanzia e città" domani, domenica 4 maggio, alle 16 al Funaro di Pistoia, dove va in scena "Due, storia di un abbraccio" di Manuela Capece e Davide Doro, un progetto della compagnia Rodisio con Davide Doro e Francesca Tisano, il racconto di un incontro quotidiano, poetico e visionario (fascia d’età: dai 3 ai 7 anni e per tutti). Due esseri diversi e complementari al tempo stesso che si incontrano per caso o per destino, si guardano negli occhi e si accende la scintilla. Quel colpo di fulmine che è come un secolo che dura un secondo. Un duetto bizzarro e clownesco, che prende per mano e accompagna un po’ dappertutto con la forza dell’immaginazione. "Due" parla della magia di trovarsi. Riconoscere la possibilità di un incontro, allenare la capacità di sentire e comprendere l’altro, buone pratiche da esercitare fin da piccoli. 🔗 Nuovo appuntamento targato "" domani, domenica 4 maggio, alle 16 al Funaro di Pistoia, dove va in scena "Due, storia di un abbraccio" di Manuela Capece e Davide Doro, un progetto della compagnia Rodisio con Davide Doro e Francesca Tisano, il racconto di un incontro quotidiano, poetico e visionario (fascia d’età: dai 3 ai 7 anni e per tutti). Due esseri diversi e complementari al tempo stesso che si incontrano per caso o per destino, si guardano negli occhi e si accende la scintilla. Quel colpo di fulmine che è come un secolo che dura un secondo. Un duetto bizzarro e clownesco, che prende per mano e accompagna un po’ dappertutto con la forza dell’immaginazione. "Due" parla della magia di trovarsi. Riconoscere la possibilità di un incontro, allenare la capacità di sentire e comprendere l’altro, buone pratiche da esercitare fin da. 🔗 Lanazione.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

La Spezia, da città grigia a meraviglia - Di norma considerata un crocevia (o retrovia) per raggiungere mete celebri come le Cinque Terre, Portovenere, Lerici o Tellaro, La Spezia sorprende chi decida di viverla, anche solo per un weekend, con occhi curiosi. È una città di mare e cultura, di tradizioni, di spirito contemporaneo, affacciata su un golfo spettacolare, che riempie il cuore di bellezza. Non è più il luogo grigio pieno di marinai e militari che ruotano attorno all’Arsenale, pur essendo questa una realtà e un orgoglio della provincia ligure al confine con la Toscana. 🔗panorama.it

Presentazione del libro "Piccoli primitivi. Scienza e studio dell'infanzia nell’Italia liberale" - La Società Italiana di Storia della Scienza (SISS) è lieta di annunciare il terzo appuntamento del ciclo di presentazioni di libri Pagine di Storia della Scienza, che si terrà giovedì 13 marzo 2025. Sarà presentato il libro "Piccoli primitivi. Scienza e studio dell'infanzia nell’Italia liberale"... 🔗firenzetoday.it

Padova città delle acque, parte il bando per 6 nuovi piccoli porti turistici - Potrebbero esserci 6 nuovi attracchi per fare di Padova sempre più una città delle acque. E' stato pubblicato un avviso di manifestazione d'interesse sul sito del Comune per affidare la gestione degli spazi acquei tra piazzale Boschetti, Portello e l'ex darsena Alleanza, dopo che nei mesi scorsi... 🔗padovaoggi.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Infanzia e città, la meraviglia dei piccoli; Infanzia e Città; Infanzia e Città: 30 aprile inaugurazione della mostra “Ammalati di meraviglia” e 2, 3, 4 maggio lo spettacolo “Battito” di Gabriella Salvaterra in prima nazionale nell’azienda agricola Torreghiotta; XI edizione di Infanzia e Città: per un mese in programma mostre, spettacoli, incontri, letture e laboratori. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia