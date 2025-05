India e Stati Uniti si sfideranno per stabilire chi è più forte a scacchi

Gli scacchi si preparano a salire su un nuovo palcoscenico globale. Il prossimo 4 ottobre, all'Esports Stadium di Arlington, in Texas, andrà in scena Checkmate: USA vs. India, una sfida internazionale ad altissimo livello tra due delle nazioni più competitive del panorama scacchistico mondiale. L'evento promette di essere molto più di un semplice torneo: sarà un vero e proprio spettacolo dal vivo, con luci, inni nazionali, produzione di alto livello e migliaia di spettatori attesi in arena e milioni connessi in streaming da tutto il mondo. I giocatori coinvolti Protagonisti dell'incontro saranno alcuni dei nomi più noti degli scacchi contemporanei. In prima linea ci saranno Hikaru Nakamura, cinque volte campione degli Stati Uniti, e Gukesh Dommaraju, il più giovane campione del mondo nella storia recente.

