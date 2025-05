Indagine curva solo una multa per l’Inter! Altro interrogatorio per l’ex Milan – TS

© Inter-news.it - Indagine curva, solo una multa per l'Inter! Altro interrogatorio per l'ex Milan – TS Altro interrogatorio per Calabria come riportato da Tuttosport. SENTENZA – Nella giornata del primo maggio, il Procuratore della Figc, Giuseppe Chiné ha chiuso l'Indagine aperta dopo l'inchiesta "Doppia curva" con Inter e Milan che si era aperta lo scorso 30 settembre quando si parlò di rapporti tra i vertici delle due tifoserie con le società. Come scrive Tuttosport, negli scorsi mesi la procura federale ha analizzato oltre 15 mila pagine di verbali ricevuti per valutare la posizione di alcuni tesserati in casa Inter e Milan. La procura Figc ha accettato l'accordo proposto da tesserati e club che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, porta a dimezzare la possibile sanzioni. Niente di preoccupante in casa Inter: il procuratore Chiné ha fermato per una giornata Calhanoglu e Inzaghi.

