incontri al museo stibbert

Grazie al contributo di Fondazione CR Firenze, il Museo Stibbert organizza un ciclo di visite guidate gratuite realizzate dai curatori e dal direttore del Museo che vi condurranno in un viaggio attraverso le collezioni, fornendo interessanti focus su specifiche tematiche.

