Incidenti tra tifosi del Napoli e con la polizia a Lecce | cosa è successo fuori e dentro lo stadio

dentro e fuori lo stadio di Via del Mare hanno macchiato un po' la partita che ha rilanciato gli azzurri verso lo scudetto. Tafferugli tra ultras partenopei prima del match, caos per le intemperanze dei salentini durante la partita.

Napoli, una notte con la polizia municipale: tra abusivi, alcol, incidenti e terremoto - Le notti dei week end, per la polizia municipale, sono infinite: incidenti a ripetizione, parcheggiatori abusivi arroganti e aggressivi, minorenni gonfi d?alcol, automobilisti senza patente... 🔗ilmattino.it

Lecce-Napoli, tifosi azzurri cercano di entrare forzando il blocco della polizia (Gazzetta) - Momenti di tensione allo stadio del Mare, prima dello scontro tra Napoli e Lecce. Già all’arrivo del pullman azzurro si erano avuti momenti poco piacevoli con. i tifosi leccesi che avevano insultato il tecnico del napoli, Antonio Conte. Poi, come riporta la Gazzetta dello Sport, ci sono stati problemi per l’accesso allo stadio Dopo lo stop alla vendita di biglietti irregolari ai tifosi del Napoli, che pur non potendo (se residenti in Campania) li avevano acquistati anche in settori diversi da quello riservato agli ospiti, prima della sfida tra il Lecce e gli azzurri è salita ulteriormente la ... 🔗ilnapolista.it

Lecce-Napoli, caos tifosi al settore ospiti prima della gara: cariche della polizia - Non bastava il caos biglietti, con centinaia di ticket annullati ai tifosi del Napoli pronti alla trasferta di Lecce. Gli azzurri presenti nel Salento oggi per la gara contro i giallorossi hanno... 🔗ilmattino.it

Incidenti tra tifosi del Napoli e con la polizia a Lecce: cosa è successo fuori e dentro lo stadio - I disordini accaduti dentro e fuori lo stadio di Via del Mare hanno macchiato un po' la partita che ha rilanciato gli azzurri verso lo scudetto ... 🔗fanpage.it

Tensione a Lecce: tifosi del Napoli cercano di sfondare il blocco della polizia - Si sono registrati attimi di tensione all'esterno dello stadio di Lecce, un gruppo di tifosi del Napoli ha cercato di sfondare il blocco della polizia. 🔗msn.com

