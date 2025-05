Incidenti in azienda e magazzino Due lavoratori portati in ospedale

© Ilgiorno.it - Incidenti in azienda e magazzino. Due lavoratori portati in ospedale ospedale Maggiore di Lodi.Poco prima delle 16, nel magazzino Lidl che si affaccia sul tracciato della provinciale 234 in territorio di Somaglia, un addetto 50enne è finito in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale di Lodi per una forte contusione alla testa causata dalla porzione di portone sezionale che gli è caduta addosso. 🔗 Un addetto di quarantadue anni di un impianto lavorativo di via della Libertà alla frazione somagliese di San Martino Pizzolano ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari dell’ambulanza del 118 quando ieri mattina, attorno alle 9, per cause in fase di accertamento mentre stava effettuando alcune operazioni di manutenzione, un pezzo di scala gli è rovinata addosso. L’uomo ha accusato un forte dolore alla testa in seguito alla botta ricevuta ed è stato subito soccorso da alcuni colleghi che erano nelle immediate vicinanze. Allertati i sanitari, l’operaio, dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito in codice giallo al Pronto soccorso dell’Maggiore di Lodi.Poco prima delle 16, nelLidl che si affaccia sul tracciato della provinciale 234 in territorio di Somaglia, un addetto 50enne è finito in codice giallo al Pronto soccorso dell’di Lodi per una forte contusione alla testa causata dalla porzione di portone sezionale che gli è caduta addosso. 🔗 Ilgiorno.it

