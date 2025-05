Incidente Yellowstone italiana morta

italiana, sono morti in un Incidente stradale tra un pick-up e un furgone passeggeri in Idaho, a circa 24 km dal Parco nazionale di Yellowstone. Nell'Incidente sono rimasti coinvolti turisti italiani e cinesi. Dopo il violento scontro i mezzi hanno preso fuoco.Lo hanno riferito le autorità locali Il consolato italiano a San Francisco segue la vicenda. 🔗 15.57 Sette turisti stranieri, tra cui una, sono morti in unstradale tra un pick-up e un furgone passeggeri in Idaho, a circa 24 km dal Parco nazionale di. Nell'sono rimasti coinvolti turisti italiani e cinesi. Dopo il violento scontro i mezzi hanno preso fuoco.Lo hanno riferito le autorità locali Il consolato italiano a San Francisco segue la vicenda. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Stati Uniti, turista italiana morta in un incidente vicino al parco di Yellowstone - Una turista italiana ha perso la vita in un violento scontro tra un furgone con a bordo 14 persone e un pick-up, che si è verificato il primo maggio lungo un’autostrada dell’Idaho orientale, nei pressi del parco nazionale di Yellowstone. Lo ha reso noto la Farnesina. L’incidente è costato la vita a ben sette persone: dopo lo scontro entrambi i mezzi hanno preso fuoco. «Il nostro consolato segue la vicenda ed è in contatto con la famiglia per fornire ogni assistenza», ha aggiunto il ministero degli Esteri. 🔗lettera43.it

Usa, Farnesina: “Italiana morta 1 maggio in incidente a Yellowstone, altre 6 vittime” - (Adnkronos) – "Una nostra connazionale è morta il 1 maggio in un incidente a Yellowstone, negli Stati Uniti". Lo ha detto all'Adnkronos la Farnesina. La turista era fra le sette persone decedute in un violento scontro che ha coinvolto un furgone e un pick-up su un'autostrada nell'Idaho orientale, nei pressi del Parco nazionale, hanno riferito […] 🔗periodicodaily.com

Usa: turista italiana morta in incidente vicino a parco Yellowstone - Milano, 3 mag. (LaPresse) – Una turista italiana è morta nell’incidente stradale avvenuto l’1 maggio su un’autostrada nell’Idaho orientale, vicino al Parco Nazionale di Yellowstone. Lo apprende LaPresse da fonti diplomatiche. L’incidente ha coinvolto un pick-up e un pullmino con un gruppo di 14 turisti. Entrambi i mezzi hanno preso fuoco. I sopravvissuti sono stati trasportati negli ospedali vicini. 🔗lapresse.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Usa, Farnesina: Italiana morta 1 maggio in incidente a Yellowstone, altre 6 vittime; Incidente d'auto vicino Yellowstone, un'italiana tra i 7 morti; Strage di turisti sulla strada per Yellowstone, anche una italiana fra le sette vittime; Usa, scontro tra pick-up e veicolo turistico vicino al parco di Yellowstone: 7 morti tra cui una italiana. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Yellowstone, incidente tra pick-up e un furgone passeggeri con diversi stranieri: morta anche un'italiana - Dramma negli Usa: sette turisti stranieri, tra cui una connazionale italiana, sono morti ieri in un incidente stradale tra un pick-up e un furgone ... 🔗msn.com

Usa, muore italiana in incidente tra pick up e pullmino in Idaho: 17 vittime - Una turista italiana è morta nell'incidente stradale avvenuto l'1 maggio su un'autostrada nell'Idaho orientale, vicino al Parco Nazionale di Yellowstone. Lo ... 🔗msn.com

Yellowstone, una turista italiana morta in un incidente vicino al parco - Rai ed i suoi 901 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... 🔗rainews.it