Incidente sulle colline della Valdelsa | muore centauro

Incidente mortale sulle colline della Valdelsa. Poco prima delle 18 una moto e un'auto si sono scontrate frontalmente in Via Varna. A seguito dell'impatto, avvenuto nel comune di Gambassi Terme, il conducente della moto è stato sbalzato a parecchi metri di distanza.

Scontro mortale fra auto e moto, muore ex comandante dei carabinieri. Aveva 63 anni

Scontro mortale fra auto e moto, muore ex comandante dei carabinieri. Aveva 63 anni - Lutto a Gambassi Terme e in tutto il territorio dell’Empolese Valdelsa dove il militare era molto conosciuto. Il corpo della vittima ritrovato in un canale di scolo a diversi metri di distanza ... 🔗msn.com