Incidente sull’autostrada A1 morti padre e figlio di 8 anni nello scontro tra auto | gravi anche la madre e l’altra bambina

Incidente stradale mortale si è verificato poco dopo le 15:30 di oggi, sabato 3 maggio, sull'autostrada A1, tra i caselli di Anagni e Ferentino, nel Frusinate. Stando alla prima ricostruzione delle forze dell'ordine, una Ford Fiesta grigia è stata tamponata con violenza da una seconda vettura di colore blu scuro sulla quale viaggiava un'intera famiglia. Il papà di 40 anni e il figlio di 8 sono deceduti nonostante i tentativi di soccorrerli. gravi anche la moglie e l'altra bambina di 5 anni, che viaggiavano in auto. La donna è stata trasferita in condizioni disperate al San Camillo di Roma: la sua prognosi è riservata. Mentre la bambina è al Bambin Gesù in condizioni critiche. Nel tratto chiuso, il traffico è rimasto bloccato e – alle 17 circa – si sono registrati 5 chilometri di coda verso Napoli.

