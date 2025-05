Incidente sull' A1 famiglia spezzata | morti papà e figlio di 8 anni gravi la mamma e la sorellina di 5 anni

© Leggo.it - Incidente sull'A1, famiglia spezzata: morti papà e figlio di 8 anni, gravi la mamma e la sorellina di 5 anni gravissimo Incidente stradale nel primo pomeriggio del 3 maggio sulla A1 in provincia di Frosinone, tra i caselli di Anagni e Ferentino. Intorno alle 15 al km 614 direzione sud, per cause ancora da. 🔗 ssimostradale nel primo pomeriggio del 3 maggioa A1 in provincia di Frosinone, tra i caselli di Anagni e Ferentino. Intorno alle 15 al km 614 direzione sud, per cause ancora da. 🔗 Leggo.it

Terribile incidente sull'A1, famiglia spezzata: morti papà e figlio di 8 anni, gravi la mamma e la sorellina di 5 anni - FROSINONE - Gravissimo incidente stradale nel primo pomeriggio del 3 maggio sulla A1 in provincia di Frosinone, tra i caselli di Anagni e Ferentino. Intorno alle 15 al km 614 direzione sud, ... 🔗msn.com

Schianto sull'A1: padre e figlio perdono la vita, gravi madre e figlia - Drammatico incidente per una famiglia nigeriana. Il bilancio è di due morti, padre e figlio di otto anni e due feriti gravi: mamma e figlia di cinque anni ... 🔗rainews.it

Incidente sull'autostrada Roma-Napoli: morti padre e figlio - Il piccolo aveva 8 anni. In corso i rilievi per stabilire l'esatta dinamica del sinistro. Si registrano 5 chilometri di coda ... 🔗roma.corriere.it