Incidente sulla sopraelevata di Moncalieri | scontro tra due auto una finisce nella scarpata

© Torinotoday.it - Incidente sulla sopraelevata di Moncalieri: scontro tra due auto, una finisce nella scarpata Incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 3 maggio 2025, sul raccordo autostradale di Moncalieri, a pochi passi da quello avvenuto in mattinata, nei pressi dello svincolo per la tangenziale. Questa volta a scontrarsi sono state due auto, una Mercedes e una Bmw, la seconda delle. 🔗 Unsi è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 3 maggio 2025, sul raccordostradale di, a pochi passi da quello avvenuto in mattinata, nei pressi dello svincolo per la tangenziale. Questa volta a scontrarsi sono state due, una Mercedes e una Bmw, la seconda delle. 🔗 Torinotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Incidente in autostrada a Moncalieri: scontro tra auto e scooter, due centauri in ospedale - Un incidente si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 3 maggio 2025, sul raccordo autostradale di Moncalieri, più conosciuto come sopraelevata, nel tratto compreso tra il distributore di carburanti e lo snodo con la tangenziale di Bauducchi. Uno scooter Vespa Piaggio che viaggiava in... 🔗torinotoday.it

Incidente in tangenziale a Moncalieri: scontro fra tre auto, una si ribalta in carreggiata e traffico nel caos - Un incidente ha provocato forti problemi di circolazione in tangenziale sud nella mattinata di oggi, giovedì 6 marzo 2025. Si è trattato dello scontro fra tre auto, una Renault, rimasta ribaltata in carreggiata, una Volkswagen Golf e una Fiat Doblò che viaggiavano in direzione sud Savona-Piacenza... 🔗torinotoday.it

Incidente ai Colli, furgone si ribalta dopo scontro con un suv: chiusa strada del Palazzo - Incidente nella zona dei colli di Pescara con un furgone che si è ribaltato a causa di uno scontro laterale con un suv della Jeep. Come informa la polizia locale si è resa necessaria la chiusura di strada del Palazzo a causa del sinistro. Il tratto interessato è quello compreso tra via... 🔗ilpescara.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Paura sulla sopraelevata di Moncalieri: un'auto esce di strada, un ferito al Cto - Mattinata movimentata quella di oggi, sabato 3 maggio 2025, sulla sopraelevata di Moncalieri. All’altezza dello svincolo per Bauducchi, in direzione Savona/Milano, si è verificato un secondo incidente ... 🔗torinoggi.it