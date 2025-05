Incidente su A1 perdono la vita padre e figlio di 8 anni

© Ildifforme.it - Incidente su A1, perdono la vita padre e figlio di 8 anni anni della vitta ricoverate in gravissime condizioni all'ospedale San Camillo di RomaL'articolo Incidente su A1, perdono la vita padre e figlio di 8 anni proviene da Il Difforme. 🔗 Verificatosi nel tratto di Frosinone, il sinistro mortale ha coinvolto anche la madre e la sorella di 5 anni ricoverate in gravissime condizioni all'ospedale San Camillo di Roma

Le notizie più recenti da fonti esterne

Kenya, due turisti italiani perdono la vita in un incidente stradale - La Farnesina comunica che le due vittime, un uomo e una donna, si trovavano su un bus insieme ad altri quattro connazionali, rimasti feriti. Le autorità locali stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto. L’incidente è avvenuto oggi, lunedì 3 marzo, nei pressi della località di Diani. L’episodio è seguito dalla […] L'articolo Kenya, due turisti italiani perdono la vita in un incidente stradale è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Tragico incidente stradale a Lizzano: quattro giovani perdono la vita - Quattro giovani sono morti in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla provinciale 110 che collega Lizzano a Faggiano, nel Tarantino. Si tratta, a quanto si è appreso, di due ragazzi di 23 e 19 anni e due ragazze minorenni. Le vittime viaggiavano a bordo di una Fiat Idea che, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada ribaltandosi per poi schiantarsi contro un albero, all'uscita di una curva. 🔗quotidiano.net

Incidente mortale sull’Autostrada A1, scontro tra auto, tir e pullman: ha perso la vita una 67enne - Incidente nella notte sull'Autostrada A1 all'altezza di Anagni in direzione Sud. Scontro tra tir, pullman e automobile. La donna che viaggiava a bordo della vettura, una 67enne, è deceduta.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Incidente in A1 tra Anagni e Ferentino: morti sul colpo padre e figlio; Spaventoso incidente sulla variante Aurelia. Muoiono una donna e una bambina; Incidenti stradali, weekend di tragedie: perdono la vita due motociclisti di 28 e 30 anni. A Paliano vittima un pensionato; Incidente stradale, morti due fidanzati di Cesa e Succivo: annullato l'Asprinum Festival.

Schianto sull'A1: padre e figlio perdono la vita, gravi madre e figlia - Drammatico incidente per una famiglia nigeriana. Il bilancio è di due morti, padre e figlio di otto anni e due feriti gravi: mamma e figlia di cinque anni ... 🔗rainews.it

Tragico incidente sulla Milano-Napoli: perdono la vita padre e figlio di 8 anni - Un violento scontro stradale ha sconvolto il pomeriggio di oggi sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto ciociaro tra Anagni e Ferentino, in direzione sud. Il bilancio è drammatico: un padre e il ... 🔗vocedinapoli.it

Schianto in A1, morti padre e figlio di 8 anni. In condizioni gravissime la madre e l'atra figlia - Incidente stradale mortale nel pomeriggio poco dopo le 15:30 al chilometro 615 dell'Autostrada A1 in direzione sud, tra i caselli di Anagni e Ferentino, nel Frusinate. Una Ford Fiesta grigia è stata t ... 🔗msn.com