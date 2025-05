Incidente stradale in Idaho | morti sette turisti vicino a Yellowstone

© Quotidiano.net - Incidente stradale in Idaho: morti sette turisti vicino a Yellowstone sette turisti stranieri, tra cui una connazionale italiana, sono morti ieri in un Incidente stradale tra un pick-up e un van in Idaho, a circa 24 km dal Parco Nazionale di Yellowstone. Nell'Incidente sono rimasti coinvolti turisti italiani e cinesi, ed entrambi i veicoli hanno preso fuoco dopo l'Incidente. Lo hanno riferito le autorità locali. Il consolato italiano a San Francisco segue la vicenda.Sei delle vittime erano a bordo del van, un Mercedes, che trasportava 14 persone. Anche l'autista del pick-up, un Dodge Ram, è morto. L'Incidente è avvenuto sulla U.S. Highway 20 vicino a Henry's Lake, una meta popolare per escursioni a piedi, in bicicletta e pesca nell'Idaho orientale, a circa 24 km da Yellowstone. La causa della tragedia è in fase di accertamento. Secondo l'agenzia cinese Xinhua, citata dai media Usa, ci sarebbero cinque cinesi morti e otto feriti. 🔗 stranieri, tra cui una connazionale italiana, sonoieri in untra un pick-up e un van in, a circa 24 km dal Parco Nazionale di. Nell'sono rimasti coinvoltiitaliani e cinesi, ed entrambi i veicoli hanno preso fuoco dopo l'. Lo hanno riferito le autorità locali. Il consolato italiano a San Francisco segue la vicenda.Sei delle vittime erano a bordo del van, un Mercedes, che trasportava 14 persone. Anche l'autista del pick-up, un Dodge Ram, è morto. L'è avvenuto sulla U.S. Highway 20a Henry's Lake, una meta popolare per escursioni a piedi, in bicicletta e pesca nell'orientale, a circa 24 km da. La causa della tragedia è in fase di accertamento. Secondo l'agenzia cinese Xinhua, citata dai media Usa, ci sarebbero cinque cinesie otto feriti. 🔗 Quotidiano.net

Kenya, due turisti italiani morti in un incidente stradale - (Adnkronos) – Incidente stradale oggi, lunedì 3 marzo, con due vittime italiane in Kenya. La tragedia vicino alla località di Diani come rende noto la Farnesina che sta seguendo il caso con l'Ambasciata d'Italia a Nairobi e il Consolato onorario a Mombasa. Le due vittime erano su un piccolo bus su cui viaggiavano anche altri […] L'articolo Kenya, due turisti italiani morti in un incidente stradale proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Kenya, due turisti italiani morti in un incidente stradale - (Adnkronos) – Incidente stradale oggi, lunedì 3 marzo, con due vittime italiane in Kenya. La tragedia vicino alla località di Diani come rende noto la Farnesina che sta seguendo il caso con l'Ambasciata d'Italia a Nairobi e il Consolato onorario a Mombasa. Un piccolo bus su cui viaggiavano anche sei italiani è stato coinvolto nel […] 🔗periodicodaily.com

Kenya, italiani coinvolti in un incidente stradale: due morti - Un incidente stradale è avvenuto oggi in Kenya, nei pressi della località di Diani. Un piccolo bus su cui viaggiavano anche 6 italiani è stato coinvolto nel sinistro di cui le autorità locali stanno accertando la dinamica. Il caso è seguito dal ministero degli Esteri, con l’ambasciata d’Italia a Nairobi e il consolato onorario a Mombasa. Lo riporta la Farnesina. Un connazionale è deceduto sul colpo, una seconda passeggera italiana è deceduta dopo il ricovero in ospedale. 🔗lapresse.it

