Incidente nella notte a Terranuova Bracciolini | due giovani donne ferite in moto

© Lortica.it - Incidente nella notte a Terranuova Bracciolini: due giovani donne ferite in moto Terranuova Bracciolini – Intervento del 118 questa notte, alle ore 01:57, lungo la SP11 in località Ponte Mocarini, per un Incidente stradale che ha coinvolto una moto con a bordo due giovani donne.Nell’impatto sono rimaste ferite una ragazza di 22 anni e una di 26. Sul posto sono intervenute tempestivamente le forze dell’ordine, la Misericordia di Cavriglia, la Misericordia di Terranuova, oltre all’autoinfermieristica del Valdarno.Le due giovani sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale La Gruccia in codice giallo (codice 2), indicativo di condizioni serie ma non critiche.L'articolo Incidente nella notte a Terranuova Bracciolini: due giovani donne ferite in moto proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 – Intervento del 118 questa, alle ore 01:57, lungo la SP11 in località Ponte Mocarini, per unstradale che ha coinvolto unacon a bordo due.Nell’impatto sono rimasteuna ragazza di 22 anni e una di 26. Sul posto sono intervenute tempestivamente le forze dell’ordine, la Misericordia di Cavriglia, la Misericordia di, oltre all’autoinfermieristica del Valdarno.Le duesono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale La Gruccia in codice giallo (codice 2), indicativo di condizioni serie ma non critiche.L'articolo: dueinproviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Lortica.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incidente stradale con due feriti nel comune di Terranuova Bracciolini - Arezzo, 28 aprile 2025 – Incidente stradale con due feriti nel comune di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. Poco dopo la mezzanotte, precisamente alle 00.33, i soccorsi del 118 dell'Asl Toscana Sud Est sono intervenuti in via del Fiume per un'autovettura finita fuori strada: a bordo si trovavano due diciannovenni, un ragazzo e una ragazza, entrambi rimasti feriti nell'impatto. Dopo le prime cure sul posto, sono stati trasportati in codice 2 - che indica una situazione di media gravità - all'ospedale di Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi (Arezzo). 🔗lanazione.it

Incidente nella notte a Terranuova. Due feriti - Arezzo, 28 aprile 2025 – Notte di paura a Terranuova Bracciolini. Poco dopo la mezzanotte, precisamente alle 00.33, i soccorsi del 118 dell’Asl Toscana Sud Est sono intervenuti in via del Fiume per un incidente stradale che ha visto coinvolta un'autovettura. A bordo si trovavano due diciannovenni, un ragazzo e una ragazza, entrambi rimasti feriti nell'impatto. Le condizioni dei giovani, fortunatamente, non sono apparse gravi: dopo le prime cure sul posto, sono stati trasportati in codice 2 – che indica una situazione di media gravità – all’ospedale della Gruccia, nel Valdarno. 🔗lanazione.it

Ancora un tragico incidente stradale nella notte: 47enne vittima di un tragico investimento. Alla guida dell’auto pirata un giovanissimo, 19 anni. La disgrazia lungo via Trionfale, a Roma - Ancora sangue sulle strade della Capitale. Un uomo di 47 anni, di origine peruviana, è stato investito e ucciso nella notte tra lunedì e martedì in via Trionfale, all’altezza del civico 8745, nella zona di Monte Mario. La tragedia si è consumata poco dopo le 4 del mattino. L’uomo si trovava a piedi quando è stato centrato da una Lancia Y condotta da un ragazzo di 19 anni, cittadino italiano, che transitava lungo quel tratto di strada. 🔗dayitalianews.com

Approfondimenti da altre fonti

Incidente di notte con la moto, due donne ferite; Incidente nella notte, lo schianto con la moto. Ferite due giovani donne; Due giovani donne ferite nell'incidente con la moto nella notte; Terranuova Bracciolini: due donne ferite nella notte per un incidente di moto. Portate in codice 2 alla Gruccia. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Incidente nella notte, lo schianto con la moto. Ferite due giovani donne - E’ successo a Terranuova Bracciolini. Le giovani ferite sono state trasportate con codice giallo all'ospedale Santa Maria della Gruccia di Montevarchi ... 🔗msn.com

Due giovani donne ferite nell'incidente con la moto nella notte - Due donne in moto ferite. La scorsa notte, alle ore 1.57, si è verificato un incidente stradale a Terranuova Bracciolini, lungo la SP11 Ponte Mocarini. L'episodio ha coinvolto una motocicletta, causan ... 🔗corrierediarezzo.it

Incidente nella notte a Terranuova. Due feriti - Arezzo, 28 aprile 2025 – Notte di paura a Terranuova Bracciolini. Poco dopo la mezzanotte, precisamente alle 00.33, i soccorsi del 118 dell’Asl Toscana Sud Est sono intervenuti in via del Fiume per un ... 🔗msn.com