Incidente nel cantiere | giovane imprenditore in ospedale

Incidente sul lavoro. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane imprenditore è rimasto ferito a seguito di una caduta accidentale da un camion presente all'interno. 🔗 Non sarebbe in pericolo di vita, il 33enne, titolare di una ditta di ristrutturazioni, che ieri, venerdì 2 maggio, ha avuto unsul lavoro. Secondo le prime ricostruzioni, ilè rimasto ferito a seguito di una caduta accidentale da un camion presente all'interno. 🔗 Udinetoday.it

