Incidente mortale sull’A1 Roma-Napoli | deceduti padre e figlio

Tempo di lettura: < 1 minuto

È di due morti e un ferito grave il bilancio di un terrificante incidente avvenuto intorno alle 15,10 lungo l'Autostrada del Sole Roma-Napoli, al km 614, nel tratto tra Anagni e Ferentino.

A causare il sinistro uno scontro tra due auto. In una delle due vetture era a bordo una famiglia di origini straniere. A perdere la vita padre e figlio, deceduti sul posto, mentre è in gravi condizioni la madre del piccolo, trasportata con elisoccorso in codice rosso. In auto anche l'altra figlia della coppia, probabilmente rimasta illesa.

La situazione si è mostrata subito critica: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Stradale, due eliambulanze e 5 ambulanze. Traffico bloccato e oltre 5 km di coda.

Automobilisti fermi da oltre due ore. Per chi è in viaggio in direzione Napoli, si consiglia di imboccare l'entrata Ferentino.

