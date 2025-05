Incidente mortale sulla statale 92 | muore 58enne di Solofra

Un uomo di 58 anni, originario di Solofra e residente in Irpinia, è deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi. La vittima, mentre percorreva la statale 92 dell'Appennino Meridionale in direzione Potenza, ha perso il controllo della sua moto, finendo fuori.

