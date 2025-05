Incidente mortale sulla provinciale | strada chiusa al traffico

© Brindisireport.it - Incidente mortale sulla provinciale: strada chiusa al traffico Incidente sulla strada provinciale 85 che collega Torchiarolo a Lendinuso. Da quanto emerso in prima battuta ci sarebbero alcune persone decedute. Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro. 🔗 L'articolo verrà aggiornato il prima possibileTORCHIAROLO - Tragico85 che collega Torchiarolo a Lendinuso. Da quanto emerso in prima battuta ci sarebbero alcune persone decedute. Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro. 🔗 Brindisireport.it

Torchiarolo, incidente sulla sp85 ci sono delle vittime, strada chiusa al traffico - TORCHIAROLO - Ancora un incidente sulla strada provinciale 85 che collega Torchiarolo a Lendinuso: secondo le prime notizie un'auto si è ribaltata e ha preso fuoco. Ci sarebbero delle vittime: sul ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

