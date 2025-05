Incidente mortale sulla A1 nel Frusinate Vittime padre e figlio di 8 anni

© Agi.it - Incidente mortale sulla A1 nel Frusinate. Vittime padre e figlio di 8 anni Incidente stradale si è verificato sulla A1 nel tratto che attraversa la provincia di Frosinone. Lungo la corsia sud, tra i caselli di Anagni e Ferentino, per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia stradale, un'auto ha perso il controllo ed è finita contro altre due in transito. A perdere la vita sono stati padre e figlio a bordo di una vettura. Chiusura parziale dell'autostrada L'autostrada in direzione sud è parzialmente chiusa, mentre sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco e il personale dell'Ares 118. Le Vittime Le due Vittime sono un uomo di 40 anni e suo figlio di 8: residenti a Cervaro, paese alle porte di Cassino, erano di ritorno da Roma quando, per cause ancora in fase di accertamento, l'auto sulla quale viaggiavano si è ribaltata più volte prima di finire contro un'altra vettura.

