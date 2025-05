Incidente in tangenziale scontro tra due auto | una si ribalta

© Messinatoday.it - Incidente in tangenziale, scontro tra due auto: una si ribalta

Incidente in tangenziale intorno alle 22. Due auto si sono scontate nei pressi della barriera di Messina Sud. Uno dei due veicoli si è ribaltato in seguito all'impatto. Sul posto polizia stradale, 118 e soccorso stradale.Secondo le prime informazioni non ci sarebbero gravi feriti. Dinamica al. 🔗 inintorno alle 22. Duesi sono scontate nei pressi della barriera di Messina Sud. Uno dei due veicoli si èto in seguito all'impatto. Sul posto polizia stradale, 118 e soccorso stradale.Secondo le prime informazioni non ci sarebbero gravi feriti. Dinamica al. 🔗 Messinatoday.it

