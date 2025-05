Incidente in Autostrada In A1 traffico bloccato e 6 km di coda tra Anagni e Ferentino in direzione Napoli

© Cronachecittadine.it - Incidente in Autostrada. In A1 traffico bloccato e 6 km di coda tra Anagni e Ferentino in direzione Napoli Anagni Ferentino – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata disposta la chiusura del tratto tra Anagni e Ferentino verso Napoli,L'articolo Incidente in Autostrada. In A1 traffico bloccato e 6 km di coda tra Anagni e Ferentino in direzione Napoli Cronache Cittadine. 🔗 Cronache Cittadine– Sulla A1 Milano-, è stata disposta la chiusura del tratto traverso,L'articoloin. In A1e 6 km ditrainCronache Cittadine. 🔗 Cronachecittadine.it

Su altri siti se ne discute

Incidente sull’Autostrada A1, tir di traverso sulla carreggiata: traffico fermo, maxi coda di 16km - Incidente con maxi coda da 16 chilometri tra Colleferro e Valmontone sull'Autostrada A1 Milano-Napoli. Al momento non si hanno notizie in merito a feriti.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Incidente in A1, traffico paralizzato in autostrada: sei chilometri di coda in direzione Sud. Pasqua e Pasquetta, 10 milioni in viaggio - Mattinata difficile per chi viaggia sulla A1 Milano-Napoli in direzione Sud: sabato 19 aprile un incidente ha paralizzato il traffico tra il bivio con la Diramazione Roma Sud e... 🔗leggo.it

Amelia. Incidente sull’A1: traffico bloccato e un ferito trasportato in elisoccorso - Un incidente stradale ha coinvolto due autovetture lungo l’autostrada A1, in direzione nord. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Amelia, insieme alla Polizia Stradale e ai sanitari del 118. Una persona ferita è stata soccorsa e trasportata in elisoccorso all’Ospedale di Orvieto. Per consentire le operazioni di soccorso, il tratto autostradale è stato chiuso in entrambe le direzioni per circa 10 minuti, causando rallentamenti alla circolazione. 🔗laprimapagina.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Grave incidente in A1. Traffico bloccato in entrambe le direzioni; Grave incidente tra Anagni e Ferentino sull’A1: traffico bloccato, interviene l’eliambulanza; Incidente sulla A1, sette feriti e traffico in tilt: segnalati 5 km di coda; Doppio incidente sull'autostrada A1. Cinque chilometri di coda in direzione Roma. 🔗Se ne parla anche su altri siti

A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO COMPRESO TRA ANAGNI-FIUGGI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI - A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO COMPRESO TRA ANAGNI-FIUGGI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI Roma, 3 Maggio 2025 – Intorno alle 16:30, sulla A1 Milano-Napoli, è stata di ... 🔗msn.com

Grave incidente in A1. Traffico bloccato in entrambe le direzioni - Grave incidente in A1. Intorno alle 15.20, uno scontro è avvenuto al km 614, nel tratto tra Anagni e Ferentino, in direzione sud, verso Napoli. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni. Ancora ... 🔗ciociariaoggi.it

Incidente sull’autostrada a1 tra Lodi e Casalpusterlengo: sette feriti e traffico rallentato in direzione Milano - Incidente sull’autostrada A1 tra Lodi e Casalpusterlengo in direzione Milano: due veicoli coinvolti, uno si ribalta, sette feriti e rallentamenti al traffico nelle prime ore del mattino. 🔗gaeta.it