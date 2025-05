Incidente in autostrada a Moncalieri | scontro tra auto e scooter due centauri in ospedale

Incidente si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 3 maggio 2025, sul raccordo autostradale di Moncalieri, più conosciuto come sopraelevata, nel tratto compreso tra il distributore di carburanti e lo snodo con la tangenziale di Bauducchi. Uno scooter Vespa Piaggio che viaggiava in.

