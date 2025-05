Incidente in A14 | l’addio a Massimo Cerioni radiologo e musicista Sempre con la sua chitarra

Ancona, 3 maggio 2025 – Un incidente d'auto, sull'autostrada A14 dopo Pesaro in direzione nord, l'ha strappato improvvisamente all'affetto dei suoi cari. Massimo Cerioni, settantunenne medico radiologo in pensione, molto noto in città anche per la sua passione per la musica e per il blues, è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nell'impatto. E' stato sbalzato fuori dall'abitacolo e i soccorritori lo hanno trovato senza vita a molti metri dal veicolo cappottato, un Maggiolone Volkswagen cabrio che per cause ancora in corso di accertamento è finito fuori strada rovesciandosi. Per Massimo Cerioni, che era da solo a bordo dell'auto, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Negli ambienti musicali era molto conosciuto e apprezzato. La band che aveva fondato e di cui era il leader e chitarrista si chiamava Against The Grain e portava in giro non solo per le Marche la musica di Rory Gallagher, indimenticato chitarrista irlandese blues rock.

