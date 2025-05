Incidente in A1 tra Anagni e Ferentino | morti sul colpo padre e figlio

Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi, sabato 3 maggio, sulla A1 in provincia di Frosinone, tra i caselli di Anagni e Ferentino. Intorno alle 15 al km 614 direzione sud, per cause ancora da accertare due auto si sono tamponate. In uno dei veicoli viaggiava un'intera famiglia di origini nigeriane.

Incidente stradale sulla A1 tra Anagni e Ferentino, morti padre e figlio - È di due morti, padre e figlio, il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto sulla A1 in provincia di Frosinone, tra i caselli di Anagni e Ferentino. Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15, due auto si sono tamponate per cause ancora da accertare. Lo scontro è avvenuto al km 614 direzione sud. In uno dei veicoli viaggiava un'intera famiglia di origini nigeriane: l'uomo di 40 anni e il figlio di 8 anni sono morti sul colpo, gravi invece la madre 40enne e l'altra figlia di 5 anni che sono state trasportate in elicottero in ospedale. 🔗tg24.sky.it

