Incidente fa una strage in Idaho | 7 morti fra cui turista italiana

Sette persone, fra cui una turista italiana (originaria di Milano), sono morte nel violento scontro tra un furgone e un pick-up su un'autostrada nell'Idaho orientale, nei pressi del Parco nazionale di Yellowstone. Il furgone Mercedes, utilizzato come veicolo turistico, si è scontrato con un pick-up Dodge Ram intorno alle 19,15 di giovedì sulla US Highway 20, nei pressi di Henry's Lake, ha riferito la Polizia di Stato dell'Idaho, riporta Abc News. Il furgone viaggiava in direzione est, verso il Parco Nazionale di Yellowstone, mentre il camion viaggiava in direzione ovest, ha aggiunto la polizia. Quattordici persone erano a bordo del furgone e una nel pick-up. Sei persone a bordo del furgone, tutte straniere, e l'autista del camion sono morti nell'Incidente, ha detto ancora la polizia, aggiungendo che l'autista del camion è stato identificato dall'ufficio del medico legale della contea di Fremont: si tratta del venticinquenne Isaih Moreno di Humble, Texas.

Tragedia in Idaho, incidente sulla strada per Yellowstone: strage di turisti, anche italiani - L'incidente a Henry's Lake ha visto coinvolti un pick-up e un van: morte almeno sette persone, fra cui una turista italiana 🔗ilgiornale.it

