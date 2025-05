Incidente domestico a Fiano | rimane incastrato in un macchinario mentre cura il suo orto trasportato in ospedale

© Torinotoday.it - Incidente domestico a Fiano: rimane incastrato in un macchinario mentre cura il suo orto, trasportato in ospedale Incidente, fortunatamente non grave, nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 2 maggio 2025, mentre lavorava nel suo orto in via Rossini a Fiano. È infatti rimasto incastrato sotto un macchinario e per estrarlo è stato necessario l'intervento dei vigili. 🔗 Un italiano di 67 anni è rimasto vittima di un, fortunatamente non grave, nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 2 maggio 2025,lavorava nel suoin via Rossini a. È infatti rimastosotto une per estrarlo è stato necessario l'intervento dei vigili. 🔗 Torinotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Incidente a Savonera di Collegno: bus rimane 'impennato' nella rotonda, problemi per il traffico - Un singolare incidente è avvenuto nella prima mattinata di oggi, mercoledì 5 marzo 2025, in frazione Savonera di Collegno. Alla rotonda all'incrocio tra le vie Villa Cristina, Torino-Druento e Don Sapino un bus autosnodato della linea 159A Gtt, che viaggiava in direzione di Torino, è rimasto... 🔗torinotoday.it

Incidente domestico a Condove: cade da un solaio in casa, uomo trasportato in ospedale - Un uomo è caduto dal solaio di casa, in borgata Grangetta di Condove, nella mattinata di oggi, lunedì 24 febbraio 2025. Nonostante il volo di alcuni metri, ha riportato soltanto alcune fratture alla parte alta del corpo e non è in pericolo di vita. È stato soccorso dai sanitari dell'elisoccorso... 🔗torinotoday.it

Un operaio è morto sul lavoro a Torino, ma i suoi colleghi hanno finto un incidente domestico - Abdelkarim Alaaragarb Ramadan, un operaio egiziano di trentacinque anni, ha perso la vita dopo essere caduto dal tetto di un capannone alto dieci metri che stava ristrutturando, situato a Leini, in provincia di Torino. I suoi colleghi lo hanno immediatamente soccorso ma, anziché chiamare l’ambulanza, hanno scelto di portarlo al pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Una volta arrivati sul posto, hanno parlato ai medici di un incidente domestico. 🔗metropolitanmagazine.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incidente domestico: rimane incastrato in un macchinario mentre cura il suo orto, trasportato in ospedale. 🔗Ne parlano su altre fonti

Incidente domestico a Fiano: rimane incastrato in un macchinario mentre cura il suo orto, trasportato in ospedale - Un italiano di 67 anni è rimasto vittima di un incidente, fortunatamente non grave, nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 2 maggio 2025, mentre lavorava nel suo orto in via Rossini a Fiano. È infatti ... 🔗torinotoday.it