Incidente di notte con la moto due donne ferite

I mezzi di soccorso del 118 sono dovuti intervenire questa notte, poco prima delle 2, sulla strada provinciale 11 a Ponte Mocarini, nel comune di Terranuova Bracciolini. Una moto è rimasta coinvolta in un incidente con due persone ferite: si tratta di due donne di 22 e 26 anni, entrambe.

Cosa riportano altre fonti

Incidente nella notte, lo schianto con la moto. Ferite due giovani donne - Terranuova Bracciolini (Arezzo), 3 maggio 2025 – Incidente stradale lungo la provinciale 11, nei pressi di Ponte Mocarini, nel comune di Terranuova Bracciolini. Lo schianto è avvenuto intorno alle 2 di stanotte, 3 maggio, ed ha coinvolto un motociclo su cui viaggiavano due giovani donne di rispettivamente 22 e 26 anni. Le dinamiche dell'accaduto restano ancora sotto indagine, ma le conseguenze sono chiare: entrambe le occupanti hanno riportato ferite. 🔗lanazione.it

