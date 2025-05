Incidente d' auto vicino Yellostone un' italiana tra 7 morti

Sette turisti stranieri, tra cui una connazionale italiana nata a Milano, sono morti ieri in un incidente stradale tra un pick-up e un furgone passeggeri in Idaho, a circa 24 km dal Parco Nazionale di Yellowstone. Nell'incidente sono rimasti coinvolti turisti italiani e cinesi, ed entrambi i veicoli hanno preso fuoco dopo l'incidente. Lo hanno riferito le autorità locali.

