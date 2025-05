Incidente con la motozappa mentre lavora l' orto | grave uomo trasportato in elisoccorso

© Viterbotoday.it - Incidente con la motozappa mentre lavora l'orto: grave uomo trasportato in elisoccorso grave Incidente questa mattina, intorno alle 10:30, a Bassano Romano, dove un uomo è rimasto ferito mentre lavorava nel proprio orto con una motozappa.Per cause ancora da accertare, il mezzo agricolo lo ha ferito in modo serio, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono. 🔗 questa mattina, intorno alle 10:30, a Bassano Romano, dove unè rimasto feritova nel propriocon una.Per cause ancora da accertare, il mezzo agricolo lo ha ferito in modo serio, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono. 🔗 Viterbotoday.it

