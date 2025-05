Incidente autostrada A1 | morti padre e figlio di 8 anni viaggiavano sulla stessa auto Lunghe code

Incidente sull'autostrada A1 tra Anagni e Ferentino in provincia di Frosinone. morti padre e figlio di 8 anni che viaggiavano su un'auto coinvolta nello scontro tra diverse vetture. La madre e la sorella sono in gravi condizioni. Fino a cinque chilometri di coda. 🔗 Drammaticosull'A1 tra Anagni e Ferentino in provincia di Frosinone.di 8chesu un'coinvolta nello scontro tra diverse vetture. La madre e la sorella sono in gravi condizioni. Fino a cinque chilometri di coda. 🔗 Fanpage.it

