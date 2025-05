Incidente a Yellowstone | due italiani tra i turisti morti in Idaho

Idaho, 3 maggio 2025 – Ci sono persone italiane tra le vittime di un Incidente tra un pick-up e un minvan vicino al Parco nazionale di Yellowstone, in Idaho (Usa). Lo riporta l'agenzia AP, citando autorità locali. Il furgoncino trasportava turisti di quattro nazionalità diverse: 14 le persone a bordo, 6 sono morte. Deceduto anche l'autista dell'auto. In aggiornamento

