Incidente a Tornaco | ferito gravemente mentre lavora in campagna

Incidente a Tornaco: ferito gravemente mentre lavora in campagna. Un uomo di circa 60 anni è rimasto ferito in via Oberdan mentre stava lavorando in campagna. Il 60enne è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Maggiore di Novara. Ha riportato gravi ferite ma non è in pericolo di vita.

