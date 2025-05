Incidente a Sant’Agata Bolognese | grave un 17enne coinvolti anche una 16enne e una famiglia

© Dayitalianews.com - Incidente a Sant’Agata Bolognese: grave un 17enne, coinvolti anche una 16enne e una famiglia grave Incidente stradale avvenuto a Sant’Agata Bolognese, solo poche ore dopo un altro sinistro mortale a Bentivoglio in cui ha perso la vita Gianluca Bassoli, 65 anni.Una moto contro un’auto: la dinamica ancora da chiarireL’impatto è avvenuto all’incrocio di via Fratelli Cervi, dove una delle due parti coinvolte – la moto o l’auto – non avrebbe rispettato lo stop. Alla guida del motociclo c’era il 17enne ora in rianimazione, con una 16enne seduta dietro. Sulla vettura viaggiava un’intera famiglia: la madre, 41 anni, e il figlio di 7, entrambi feriti ma non in pericolo di vita. 🔗 ABBONATI A DAYITALIANEWS Violento scontro tra moto e auto all’incrocio di via Fratelli CerviUn ragazzo di 17 anni è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso e ora si trova in condizioni critiche all’ospedale Maggiore di Bologna. Questo è il tragico bilancio di unstradale avvenuto a, solo poche ore dopo un altro sinistro mortale a Bentivoglio in cui ha perso la vita Gianluca Bassoli, 65 anni.Una moto contro un’auto: la dinamica ancora da chiarireL’impatto è avvenuto all’incrocio di via Fratelli Cervi, dove una delle due parti coinvolte – la moto o l’auto – non avrebbe rispettato lo stop. Alla guida del motociclo c’era ilora in rianimazione, con unaseduta dietro. Sulla vettura viaggiava un’intera: la madre, 41 anni, e il figlio di 7, entrambi feriti ma non in pericolo di vita. 🔗 Dayitalianews.com

