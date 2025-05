Incidente a Costa Masnaga | due persone trasferite in ospedale

© Leccotoday.it - Incidente a Costa Masnaga: due persone trasferite in ospedale Costa Masnaga. L'Incidente è avvenuto intorno alle ore 10.15 in via Dante Alighieri, in località Camisasca. Ancora in via di ricostruzione la dinamica dell'accaduto. A bordo si trovavano due uomini di 55 e di 85 anni. 🔗 Schianto tra due auto e soccorsi in azione questa mattina, sabato 3 maggio, a. L'è avvenuto intorno alle ore 10.15 in via Dante Alighieri, in località Camisasca. Ancora in via di ricostruzione la dinamica dell'accaduto. A bordo si trovavano due uomini di 55 e di 85 anni. 🔗 Leccotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ivan e Mattia, morti nel tragico incidente in galleria a Pusiano. Due paesi sconvolti - Ivan Mezzera, 43 anni residente a Bellano e Mattia Mazzina, 42 anni, di Colico. Sono loro le due vittime del terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica in galleria a Pusiano. Una tragedia stradale che ha visto coinvolte tre auto con il ferimento di altre 5 persone... 🔗leccotoday.it

Incidente frontale tra auto sulla Via del Mare: due feriti in ospedale - Paura, questa mattina, lungo la Via del Mare a Castellabate, dove due automobili (Renault Megane e Peugeot 2008) si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto la Peugeot 2008 è uscita fuori dalla carreggiata. I soccorsi Sul posto sono giunti i... 🔗salernotoday.it

Scontro tra due auto a Eboli, due ragazzi feriti in ospedale: incidente sulla SS18 - L'incidente stradale nella notte di domenica sulla SS18 in direzione Cioffi. In ospedale due ragazzi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Incidente a Costa Masnaga: due persone trasferite in ospedale; Costa Masnaga, maxi tamponamento sulla Statale 36: otto feriti, traffico paralizzato; Incidente in Super, due feriti e lunghe code; Incidente a Costa Masnaga, 42enne soccorso d'urgenza. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Costa: scontro fra due veicoli in Via Dante. Coinvolto l'operatore ecologico - Violento scontro questa mattina poco dopo le 10 in Via Dante Alighieri a Costa Masnaga, località Camisasca, fra il veicolo ... 🔗casateonline.it

Molteno. Code verso Lecco per un tamponamento in SS36 - COSTA MASNAGA/BOSISIO ... Lecco a causa di un tamponamento tra due auto avvenuto nel tratto compreso tra Molteno e l’uscita di Bosisio Parini. L’incidente è avvenuto sulla corsia di ... 🔗msn.com