Incidente a bordo di una Porsche noleggiata | tre giovani vite spezzate sull' asfalto

© Brindisireport.it - Incidente a bordo di una Porsche noleggiata: tre giovani vite spezzate sull'asfalto

giovani vite si sono spezzate questa sera, sabato 3 maggio 2025, sulla strada provinciale 85 che collega Torchiarolo alla frazione marina di Lendinuso. Si tratta del 22enne Luigi Perruccio, di Sara Capilunga e della 21enne Karina Ryzkhova, quest'ultima di origini ucraine. Il. 🔗 TORCHIAROLO - Tresi sonoquesta sera, sabato 3 maggio 2025,a strada provinciale 85 che collega Torchiarolo alla frazione marina di Lendinuso. Si tratta del 22enne Luigi Perruccio, di Sara Capilunga e della 21enne Karina Ryzkhova, quest'ultima di origini ucraine. Il. 🔗 Brindisireport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Kenya, due italiani sono morti in un incidente stradale a bordo di un bus - Due italiani sono morti in un incidente stradale a Diani, città del Kenya. Le due vittime si trovavano a bordo di un piccolo bus insieme ad altre persone, tra cui altri quattro connazionali. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, che indagano sulla dinamica, viaggiavano con un tour operatori italiano, che ora sta dando assistenza ai quattro feriti, ricoverati in due diversi ospedali. Tra le vittime, il primo, un uomo, è morto sul colpo. 🔗lettera43.it

Incidente scuolabus ad Anzola con 30 bimbi a bordo: 7 feriti - Anzola (Bologna), 17 marzo 2025 – Tanta paura per i bambini che questa mattina erano a bordo dello scuolabus coinvolto in un incidente ad Anzola (Bologna), nei pressi di Lavino. Nel sinistro, un tamponamento che ha coinvolto 4 veicoli tra cui il bus, sarebbero rimaste ferite 7 persone, tre piccoli e quattro adulti, ma fortunatamente nessuno risulta essere in condizioni gravi. I bimbi che non avevano necessità di cure sono stati riaccompagnati a scuola. 🔗ilrestodelcarlino.it

Kenya, morti due italiani in un incidente stradale: erano a bordo di un minivan - Il gruppo si trovava vicino Diani, altre quattro persone sono rimaste ferite. Attivate la Farnesina e l’ambasciata a Nairobi 🔗repubblica.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Incidente a bordo di una Porsche noleggiata: tre giovani vite spezzate sull'asfalto; Incidente a bordo di una Porsche noleggiata: tre giovani vite spezzate sull'asfalto; Brindisi, Porsche si ribalta e prende fuoco: morti i tre ventenni che erano a bordo; Porsche noleggiata finisce contro un albero e si incendia: morti tre giovani, avevano tra i 18 e i 21 anni. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Porsche noleggiata finisce contro un albero e si incendia: morti tre giovani, avevano tra i 18 e i 21 anni - Tre giovani di Torchiarolo, un 22enne e due ragazze di 21 anni, sono morti in un tragico incidente sulla provinciale 85 verso Lendinuso, in provincia di ... 🔗fanpage.it

Noleggiano una supercar, si ribaltano e l'auto prende fuoco: morti tre 20enni a Brindisi - Tre ragazzi sono morti in un incidente stradale che si è verificato poco fa nel Brindisino lungo la provinciale che collega Torchiarolo a Lendinuso. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco. A ... 🔗msn.com

Tragico incidente per tre giovanissimi, Porsche si schianta contro un albero, il bilancio è straziante: dove e cosa è successo - Incidente mortale a Brindisi: tre giovani, un 22enne e due 21enni, perdono la vita dopo che la Porsche su cui viaggiavano si schianta contro un albero e prende fuoco ... 🔗bigodino.it