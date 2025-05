Incendio oggi Ascoli fiamme a Monterocco

© Ilrestodelcarlino.it - Incendio oggi Ascoli, fiamme a Monterocco Ascoli, 3 maggio 2025 – Un Incendio di vegetazione sta interessando da questo pomeriggio la zona residenziale di Monterocco, su una delle colline che circondano Ascoli, minacciando l’area di interfaccia urbana e quindi con rischio di estensione verso le abitazioni.Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, si sono rapidamente propagate in una zona collinare, rendendo necessario l’intervento tempestivo di una decina di vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento e nella protezione delle case limitrofe. Sul posto è stato richiesto anche l’intervento aereo con un elicottero del Reparto Volo di Pescara.Per facilitare il rifornimento d’acqua del cestello dell’elicottero, i pompieri hanno allestito una vasca apposita nel piazzale del cimitero.Accanto alla vasca è stata posizionata un’autobotte chilolitrica che provvede al continuo riempimento del serbatoio mobile. 🔗 , 3 maggio 2025 – Undi vegetazione sta interessando da questo pomeriggio la zona residenziale di, su una delle colline che circondano, minacciando l’area di interfaccia urbana e quindi con rischio di estensione verso le abitazioni.Le, alimentate dal vento e dalle alte temperature, si sono rapidamente propagate in una zona collinare, rendendo necessario l’intervento tempestivo di una decina di vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento e nella protezione delle case limitrofe. Sul posto è stato richiesto anche l’intervento aereo con un elicottero del Reparto Volo di Pescara.Per facilitare il rifornimento d’acqua del cestello dell’elicottero, i pompieri hanno allestito una vasca apposita nel piazzale del cimitero.Accanto alla vasca è stata posizionata un’autobotte chilolitrica che provvede al continuo riempimento del serbatoio mobile. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Incendio oggi a Fano: le fiamme distruggono una casa, ferita una donna - Fano (Pesaro Urbino), 23 febbraio 2025 - Un incendio è divampato oggi intorno alle 13 in un appartamento di via Mascherpa, al civico 6, causando danni ingenti. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero partite da una candela accesa in una delle stanze e si sarebbero rapidamente estese, distruggendo l'intera abitazione. All'interno si trovava una 75enne, che è riuscita a mettersi in salvo.

Un altro incendio nella notte, le fiamme colpiscono una Bmw - SURBO - Un'altra auto ha preso fuoco nella notte. Dopo l'episodio incendiario avvenuto ieri a Cavallino (di cui abbiamo dato notizia in questo articolo), stavolta le fiamme hanno colpito una Bmw, modello 525, di proprietà di una 26enne residente a San Pietro in Lama, che era stata parcheggiata...

Incendio al deposito di legno in un'azienda di Bicinicco: vigili del fuoco al lavoro da ore per spegnere le fiamme alimentate dal forte vento - BICINICCO (UDINE) - Incendio nel deposito di scarti di legno a Bicinicco, in provincia di Udine. Le fiamme sono divampate verso mezzogiorno da un cumulo di scarti della lavorazione del...

