Incendio oggi a Reggio Emilia | fuoco nella fabbrica abbandonata colonna di fumo in cielo Video

© Ilrestodelcarlino.it - Incendio oggi a Reggio Emilia: fuoco nella fabbrica abbandonata, colonna di fumo in cielo / Video Reggio Emilia, 3 maggio 2025 - Un Incendio è divampato in viale IV Novembre, in zona stazione, intorno alle 13,30 nello stabilimento in disuso dell’ex Enocianina Fornaciari che produceva coloranti naturali. Nell'edificio dovrebbe sorgere il nuovo comando di polizia locale di Reggio.Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con due squadre che hanno domato le fiamme in qualche ora di lavoro, polizia municipale, agenti della questura e militari dell’Esercito. Ancora da chiarire le cause del rogo. Non si esclude al momento nessuna ipotesi anche se al momento pare quasi certo che a fare da combustibile siano stati i pappi dei pioppi, in questo periodo copiosamente presenti. Non si esclude che la scintilla sia partita da uno dei bivacchi: all’interno della fabbrica dismessa, infatti, sono state trovate tracce di occupanti abusivi che vivono tra quelle mura. 🔗 , 3 maggio 2025 - Unè divampato in viale IV Novembre, in zona stazione, intorno alle 13,30 nello stabilimento in disuso dell’ex Enocianina Fornaciari che produceva coloranti naturali. Nell'edificio dovrebbe sorgere il nuovo comando di polizia locale di.Sul posto sono arrivati i vigili delcon due squadre che hanno domato le fiamme in qualche ora di lavoro, polizia municipale, agenti della questura e militari dell’Esercito. Ancora da chiarire le cause del rogo. Non si esclude al momento nessuna ipotesi anche se al momento pare quasi certo che a fare da combustibile siano stati i pappi dei pioppi, in questo periodo copiosamente presenti. Non si esclude che la scintilla sia partita da uno dei bivacchi: all’interno delladismessa, infatti, sono state trovate tracce di occupanti abusivi che vivono tra quelle mura. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Su questo argomento da altre fonti

Nuovo incendio all’Inalca di Reggio Emilia - Reggio Emilia, 13 febbraio 2025 - Un enorme focolaio si è riacceso questa sera all'interno del sito dell'Inalca, l'azienda del gruppo Cremonini andata distrutta nella notte fra lunedì e martedì in via Due Canali, a Reggio Emilia. Si tratterebbe di un focolaio che i vigili del fuoco non erano mai riusciti a spegnere del tutto, a causa della posizione difficile da raggiungere. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco stanno tentando di domare il rogo. 🔗ilrestodelcarlino.it

Incendio all’Inalca di Reggio Emilia, si riaccende un focolaio: fiamme altissime, torna la paura - Reggio Emilia, 13 febbraio 2025 - Un enorme focolaio si è riacceso questa sera, prima delle 22, all’interno del sito dell’Inalca, lo stabilimento del gruppo Cremonini andato distrutto nella notte fra lunedì e martedì in via Due Canali, a Reggio Emilia. Si tratterebbe di un focolaio che i vigili del fuoco non erano mai riusciti a spegnere del tutto all’interno dello stesso perimetro, a causa della posizione difficile da raggiungere. 🔗ilrestodelcarlino.it

Nuovo incendio all’Inalca di Reggio Emilia: fiamme altissime, torna la paura - Reggio Emilia, 13 febbraio 2025 - Un enorme focolaio si è riacceso questa sera, prima delle 22, all’interno del sito dell’Inalca, lo stabilimento del gruppo Cremonini andato distrutto nella notte fra lunedì e martedì in via Due Canali, a Reggio Emilia. Si tratterebbe di un focolaio che i vigili del fuoco non erano mai riusciti a spegnere del tutto all’interno dello stesso perimetro, a causa della posizione difficile da raggiungere. 🔗ilrestodelcarlino.it

Cosa riportano altre fonti

Incendio oggi a Reggio Emilia: fuoco nella fabbrica abbandonata, colonna di fumo in cielo / Video; Reggio. Incendio in zona stazione, fiamme all’ex Enocianina di viale IV Novembre; Incendio all’ex Enocianina in zona Stazione storica; Reggio Emilia, vasto incendio sito industriale. 🔗Cosa riportano altre fonti

Incendio oggi a Reggio Emilia: fuoco nella fabbrica abbandonata, colonna di fumo in cielo / Video - Le fiamme sono divampate in zona stazione, nello stabilimento in disuso dove dovrebbe sorgere il nuovo comando della polizia locale ... 🔗msn.com

Grosso incendio all'Inalca di Reggio Emilia - AGI - Un incendio di grosse proporzioni è scoppiato nello stabilimento Inalca del gruppo Cremonini, a Reggio Emilia. Le fiamme sono divampate intorno all'una. Sul posto, intorno all'1:30 ... 🔗msn.com

Incendio al supermercato, fiamme partite dalla friggitrice: 2 dipendenti in ospedale - Reggio Emilia, 16 aprile 2025 – Attimi di paura ... friggitrice nel reparto gastronomia ha provocato un principio d’incendio. Erano circa le 7 quando l’olio bollente ha preso fuoco ... 🔗ilrestodelcarlino.it