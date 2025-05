Incendio in un appartamento | evacuata intera palazzina

Incendio è scoppiato all'interno di un appartamento situato all'ultimo piano di un palazzo in via Kennedy. I soccorsiSul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'edificio.

