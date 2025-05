Incendio in un appartamento | a fuoco cucina e soggiorno morto il gatto

© Monzatoday.it - Incendio in un appartamento: a fuoco cucina e soggiorno, morto il gatto Incendio all’interno di un appartamento. Il rogo è scoppiato intorno alle 13 di oggi, sabato 3 maggio, in un condominio in via Como.Sul posto sono giunte immediatamente le squadre dei vigili del fuoco con due autopompe, un carrosoccorso. 🔗 Paura in un condominio di Cesano Madeno: divampa unall’interno di un. Il rogo è scoppiato intorno alle 13 di oggi, sabato 3 maggio, in un condominio in via Como.Sul posto sono giunte immediatamente le squadre dei vigili delcon due autopompe, un carrosoccorso. 🔗 Monzatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Incendio a Torino Cenisia, a fuoco la cucina di un appartamento - Un incendio è divampato nella prima serata di ieri, domenica 2 marzo 2025, nel palazzo di corso Ferrucci 105 a Torino. Ad andare a fuoco è stata la cucina di un appartamento al quinto piano. Fortunatamente, a parte il fumo che ha invaso le scale, i danni che si sono verificati non sono stati... 🔗torinotoday.it

Salsomaggiore, incendio in un appartamento: quattro squadre dei vigili del fuoco in azione - Un grosso incendio si è sviluppato, nella mattinata del 2 aprile, all'interno di un appartamento in viale delle Rimembranze a Salsomaggiore Terme. L'allarme è scattato poco prima delle ore 9 e sul posto sono arrivate, per ora, quattro squadre dei vigili del fuoco. Le cause del rogo sono in corso... 🔗parmatoday.it

Genova, muore un 29enne nell’incendio del suo appartamento a Sestri Ponente: «Si è dato fuoco» - Un giovane di circa 29 anni è morto la scorsa notte per un incendio divampato nel suo appartamento a Sestri Ponente, in via Galliano. Quattro persone sono ferite, una in modo grave. Quattordici le famiglie evacuate. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, il personale del 118 e le forze dell’ordine. Secondo una prima ipotesi sarebbe stata la stessa vittima ad appiccare il rogo. 🔗open.online

Ne parlano su altre fonti

Incendio in un appartamento: a fuoco cucina e soggiorno, morto il gatto; Incendio in appartamento: le fiamme divampate dalla cucina; Parte dalla cucina di un appartamento al terzo piano, nuovo incendio in Borgo Nuovo; Prende fuoco la cucina di un'abitazione: due persone intossicate. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Cucina divorata dalle fiamme in una casa disabitata. Principio di incendio e fumo in banca: caos ma nessun ferito - Giornata complessa per i vigili del fuoco del comando di Isernia che nel pomeriggio sono intervenuti a Pescolanciano per il rogo in un'abitazione e poche ... 🔗primonumero.it

Incendio nell'appartamento, muore un gatto - Un gatto è morto oggi, a Cesano Maderno, in un incendio scoppiato in un appartamento di via Como. Erano le 13 quando le squadre del Comando di Monza e Brianza dei Vigili del Fuoco sono intervenute per ... 🔗primamonza.it

Incendio in un appartamento al Terminillo: paura e danni - RIETI - Solo paura e qualche danneggiamento a seguito dell’incendio avvenuto nella notte in un appartamento del residence “I tre faggi” a Terminillo. Da quanto appreso ... 🔗msn.com