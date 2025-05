Incendio all' ippodromo evacuate le scuole Aldini Valeriani

Incendio scoppiato all'interno delle scuderie dell'ippodromo Arcoveggio, in Corticella, ha causato la sospensione delle lezioni alle scuole Aldini-Valeriani e la fuga di insegnanti e alunni dall'istituto.

Incendio a Bologna, scuole Aldini Valeriani evacuate - Bologna, 3 maggio 2025 – Scuole Aldini Valeriani evacuate, questa mattina, per un incendio che si è sviluppato nelle ex scuderie del vicino ippodromo. Erano circa le 6 del mattino quando i vigili del fuoco sono stati allertati dai residenti di zona Corticella del rogo: immediatamente le squadre dei pompieri sono intervenute sul posto per domare le fiamme, alimentate anche dai “piumini” dei pioppi che in questo periodo ricoprono l’area verde. 🔗ilrestodelcarlino.it

Incendio a Bologna, scuole Aldini Valeriani evacuate - Il rogo è partito intorno alle 6 del mattino vecchie scuderie dell’ippodromo. In fase di accertamento le cause, sul posto vigili del fuoco e carabinieri ... 🔗msn.com

Incendio all’alba alle scuderie dell’Ippodromo. Evacuate classi delle Aldini Valeriani - BOLOGNA – Incendio nell’area delle scuderie dell’Ippodromo Arcoveggio. Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe scoppiato intorno alle 5.15 di questa mattina: una grossa colonna di fumo ha inv ... 🔗bologna.repubblica.it

Incendio all'ippodromo, evacuate le scuole Aldini Valeriani - Fiamme divampate nelle stalle dell'Arcoveggio, studenti e docenti abbandonano l'istituto invaso dal fumo. Si indaga sulle cause ... 🔗bolognatoday.it