Incendio alla ’Lucy Plast’ Revocati tutti i divieti Il Comitato non si ferma

© Lanazione.it - Incendio alla 'Lucy Plast'. Revocati tutti i divieti. Il Comitato non si ferma Incendio alla 'Lucy Plast' di Pian d'Assino; via le ordinanze restrittive. È la positiva conseguenza dei risultati delle analisi di Arpa e Usl 1 sugli alimenti di origine vegetale e animale, dati che "confermano valori di diossine e policlorobifenili (Pcb) largamente inferiori ai limiti di legge". Da qui la proposta ai sindaci dei comuni coinvolti – Umbertide, Pietralunga Gubbio e Perugia –, prontamente recepita, di revoca di tutti i divieti disposti in via precauzionale nei giorni immediatamente successivi al rogo. Le ordinanze sindacali avevano infatti imposto il divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati, funghi, divieto di pascolo e di utilizzo di foraggi e cereali coltivati all'esterno.Resta comunque un limite: "Pur in un quadro rassicurante - spiega la Regione - si raccomanda di lavare accuratamente tutti i prodotti ortofrutticoli prima del consumo, come ulteriore misura di cautela".

