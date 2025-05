Incendio a Reggio Emilia nella ex Enocianina Fornaciari | il video

© Ilrestodelcarlino.it - Incendio a Reggio Emilia nella ex Enocianina Fornaciari: il video video Daniele Petrone 🔗 Le fiamme sono state forse innescate da uno degli occupanti abusivi che vivono nel vecchio stabilimento e certamente alimentate dai pappi dei pioppi che sono così abbondanti da sembrare neve.Daniele Petrone 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nuovo incendio all’Inalca di Reggio Emilia - Reggio Emilia, 13 febbraio 2025 - Un enorme focolaio si è riacceso questa sera all'interno del sito dell'Inalca, l'azienda del gruppo Cremonini andata distrutta nella notte fra lunedì e martedì in via Due Canali, a Reggio Emilia. Si tratterebbe di un focolaio che i vigili del fuoco non erano mai riusciti a spegnere del tutto, a causa della posizione difficile da raggiungere. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco stanno tentando di domare il rogo. 🔗ilrestodelcarlino.it

Incendio all’Inalca di Reggio Emilia, si riaccende un focolaio: fiamme altissime, torna la paura - Reggio Emilia, 13 febbraio 2025 - Un enorme focolaio si è riacceso questa sera, prima delle 22, all’interno del sito dell’Inalca, lo stabilimento del gruppo Cremonini andato distrutto nella notte fra lunedì e martedì in via Due Canali, a Reggio Emilia. Si tratterebbe di un focolaio che i vigili del fuoco non erano mai riusciti a spegnere del tutto all’interno dello stesso perimetro, a causa della posizione difficile da raggiungere. 🔗ilrestodelcarlino.it

Nuovo incendio all’Inalca di Reggio Emilia: fiamme altissime, torna la paura - Reggio Emilia, 13 febbraio 2025 - Un enorme focolaio si è riacceso questa sera, prima delle 22, all’interno del sito dell’Inalca, lo stabilimento del gruppo Cremonini andato distrutto nella notte fra lunedì e martedì in via Due Canali, a Reggio Emilia. Si tratterebbe di un focolaio che i vigili del fuoco non erano mai riusciti a spegnere del tutto all’interno dello stesso perimetro, a causa della posizione difficile da raggiungere. 🔗ilrestodelcarlino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Reggio. Incendio in zona stazione, fiamme all’ex Enocianina di viale IV Novembre; Incendio oggi a Reggio Emilia: fuoco nella fabbrica abbandonata, colonna di fumo in cielo / Video; Incendio a Reggio Emilia nella ex Enocianina Fornaciari: il video; Grosso incendio all'Inalca di Reggio Emilia: l'esplosione nella notte, devastata azienda leader nelle carni. Aperta un'inchiesta. 🔗Cosa riportano altre fonti

Incendio a Reggio Emilia nella ex Enocianina Fornaciari: il video - Le fiamme sono state forse innescate da uno degli occupanti abusivi che vivono nel vecchio stabilimento e certamente alimentate dai pappi dei pioppi che sono così abbondanti da sembrare neve. Video Da ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Incendio oggi a Reggio Emilia: fuoco nella fabbrica abbandonata, colonna di fumo in cielo / Video - Le fiamme sono divampate in zona stazione, nello stabilimento in disuso dove dovrebbe sorgere il nuovo comando della polizia locale ... 🔗msn.com

Incendio al supermercato, fiamme partite dalla friggitrice: 2 dipendenti in ospedale - Reggio Emilia, 16 aprile 2025 – Attimi di paura ... friggitrice nel reparto gastronomia ha provocato un principio d’incendio. Erano circa le 7 quando l’olio bollente ha preso fuoco ... 🔗ilrestodelcarlino.it