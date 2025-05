Incendio a Cesano Maderno fiamme in un appartamento di un palazzo | morto il gatto

© Ilgiorno.it - Incendio a Cesano Maderno, fiamme in un appartamento di un palazzo: morto il gatto morto il gatto. Questo il bilancio di un Incendio che è divampato questo pomeriggio in un’abitazione di Cesano Maderno.Erano le 13 quando in via Como le squadre del Comando di Monza e Brianza dei vigili del fuoco sono intervenute per un Incendio che aveva coinvolto un appartamento al secondo piano di un condominio.Le squadre giunte sul posto hanno prontamente spento le fiamme impedendo che si allargassero ai locali vicini. Sono stati coinvolti il locale cucina e il soggiorno.Sul posto sono intervenute due autopompe, un carro soccorso, l'autoscala e la vettura del funzionario di guardia. Per assicurare assistenza sono uscite anche le ambulanze inviate da AREU e le forze dell'ordine.Per fortuna nell’abitazione non c’erano persone al momento dell’Incendio. 🔗 Monza, 3 maggio 2025 – Alla fine, èil. Questo il bilancio di unche è divampato questo pomeriggio in un’abitazione di.Erano le 13 quando in via Como le squadre del Comando di Monza e Brianza dei vigili del fuoco sono intervenute per unche aveva coinvolto unal secondo piano di un condominio.Le squadre giunte sul posto hanno prontamente spento leimpedendo che si allargassero ai locali vicini. Sono stati coinvolti il locale cucina e il soggiorno.Sul posto sono intervenute due autopompe, un carro soccorso, l'autoscala e la vettura del funzionario di guardia. Per assicurare assistenza sono uscite anche le ambulanze inviate da AREU e le forze dell'ordine.Per fortuna nell’abitazione non c’erano persone al momento dell’. 🔗 Ilgiorno.it

