Incendio a Bologna scuole Aldini Valeriani evacuate

© Ilrestodelcarlino.it - Incendio a Bologna, scuole Aldini Valeriani evacuate Bologna, 3 maggio 2025 – scuole Aldini Valeriani evacuate, questa mattina, per un Incendio che si è sviluppato nelle ex scuderie del vicino ippodromo. Erano circa le 6 del mattino quando i vigili del fuoco sono stati allertati dai residenti di zona Corticella del rogo: immediatamente le squadre dei pompieri sono intervenute sul posto per domare le fiamme, alimentate anche dai “piumini” dei pioppi che in questo periodo ricoprono l’area verde.Il fumo si è propagato in tutta la zona, arrivando anche alle scuole che si affacciano in via Corticella: sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e, su suggerimento dei vigili del fuoco. In accordo con il preside, intorno alle 10 si è valutato di evacuare tutta la scuola e sospendere per questa mattina le lezioni.I pompieri sono intanto ancora al lavoro per la bonifica dell'aria. 🔗 , 3 maggio 2025 –, questa mattina, per unche si è sviluppato nelle ex scuderie del vicino ippodromo. Erano circa le 6 del mattino quando i vigili del fuoco sono stati allertati dai residenti di zona Corticella del rogo: immediatamente le squadre dei pompieri sono intervenute sul posto per domare le fiamme, alimentate anche dai “piumini” dei pioppi che in questo periodo ricoprono l’area verde.Il fumo si è propagato in tutta la zona, arrivando anche alleche si affacciano in via Corticella: sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e, su suggerimento dei vigili del fuoco. In accordo con il preside, intorno alle 10 si è valutato di evacuare tutta la scuola e sospendere per questa mattina le lezioni.I pompieri sono intanto ancora al lavoro per la bonifica dell'aria. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

