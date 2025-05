Inaugurazione dell' Accademia delle Donne

© Cataniatoday.it - Inaugurazione dell'Accademia delle Donne Accademia delle Donne in via Scuto Costarelli 26. Da raggiungere. 🔗 Domani pomeriggio in una Catania più che mai fervente di iniziative (tra Frecce Tricolori sul Lungomare e il Villaggio Telethon in piazza Università) dalle ore 16 scegli di scoprire una proposta davvero inedita in città: l'in via Scuto Costarelli 26. Da raggiungere. 🔗 Cataniatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

8 marzo, alla Galleria dell’Accademia ingresso gratis a tutte le donne - Firenze, 8 marzo 2025 - La Galleria dell’Accademia di Firenze celebra, come ogni anno, la Giornata internazionale della donna con un’apertura gratuita riservata a tutte le donne. La Giornata internazionale dei diritti delle donne si celebra in Italia a partire dall’8 marzo 1922 e nasce per rivendicare la centralità delle conquiste femminili in ambito sociale, politico, economico e culturale e stimolare una riflessione sui diritti e sulla parità di genere. 🔗lanazione.it

Io non scendo - donne che salgono sugli alberi e guardano lontano, 100 ritratti anonimi, dalla fine dell’Ottocento agli anni '70 del Novecento, parte del tesoro di Laura Leonelli, giornalista e curatrice, che da tempo studia e colleziona photo trouvée, ora in mostra – dal 15 marzo al 30 aprile prossimi alla Fondazione Negri di Brescia – e in un libro edito da Postcart. - Avete presente gli album di famiglia? Dimenticati dentro ai cassetti, gonfi, con le pagine ingiallite, alcuni con un velo di plastica a separare i ricordi, altri con il cartoncino stracciato negli angoli, la copertina di pelle per pochi e di vilpelle per tutti gli altri. ... 🔗iodonna.it

A Fabriano l'arte dell'acquerello internazionale: inaugurazione della mostra "Alla Prima" - FABRIANO – Sabato 1 marzo alle ore 18:00 si terrà presso il Museo della Carta e della Filigrana l’inaugurazione della mostra "Alla Prima - Maestri dell’acquerello italiani e australiani", un’esposizione che celebra il dialogo tra due grandi tradizioni artistiche attraverso una straordinaria... 🔗anconatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Inaugurazione dell'Accademia delle Donne; Inaugurazione del Ciclo di Eventi “Tu Donna” con la Sposa di “Casanova” il 3 maggio; Apre a Catania la prima Accademia delle donne; Margarethe von Trotta inaugura il festival di Cinema e Donne in dialogo con Piera Detassis. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Sori: “Donne alla finestra”, mostra di Anna Letizia Loi - Da Aldo Pezzana, priore Oratorio di Sant'Erasmo Iniziamo le attività dell'anno 2025 nel ... dal titolo: "Donne alla finestra" . L'inaugurazione avrà luogo sabato 8 marzo alle ore 17 in occasione ... 🔗msn.com

Pa: Zangrillo, inaugurazione Accademia Inps attenzione verso nostre persone - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 feb - 'L'inaugurazione dell'Accademia INPS rappresenta un momento di attenzione verso le nostre persone. E' proprio in questo nuovo contesto che il dialogo e ... 🔗ilsole24ore.com